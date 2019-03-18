Комитет по молодежной политике выделил миллион рублей на мебель

Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Петербурга закупает мебель за 1,1 млн рублей. Ведомство опубликовало извещение о проведении аукциона 18 марта.

Комитету необходимы рабочие столы и стулья к ним, а также тумбы, шкафы для документов, диваны, гардеробы и прочее. Мебель нужна для разных кабинетов, в том числе для доукомплектования кабинета первого заместителя.

Также, судя по набору мебели, обустраиваются приемная, переговорная и кухня. Среди объектов закупки – зона президиума и кухонный гарнитур с круглым столом.

Аналогичную закупку комитет уже проводил в январе. Тогда подрядчиком была выбрана компания «Поставки и Комплектация», предложившая выполнить поставку за 852 тысячи рублей. В феврале стороны отказались от заключения контракта, указано на сайте госзакупок.

В октябре комитет по молодежной политике закупил мебель для своих сотрудников на 387 тысяч рублей. В кабинетах чиновников должны были появиться столы, стулья, диваны, тумбы, шкафы и вешалки. В декабре 2017 года тот же комитет покупал офисную мебель у ООО "ТДА" за 1,5 млн рублей.