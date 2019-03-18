Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Рекламный блок загружается...

Новости

19:42

Волков: Региональные штабы Навального добиваются грандиозных успехов

"Правая рука" политика Алексея Навального, начальник его штаба во время президентской кампании Леонид Волков рассказал общественности на своем сайте, как обстоят дела в региональных штабах, сколько их на сегодняшний день и на чем сконцентрированы их усилия в условиях политического давления "сверху".

37 оставшихся и функционирующих региональных ячеек по всей стране "навальнисты" при благоприятной финансовой конъюнктуре мечтают довести до 45-50. Несмотря на то, что, по сравнению с предвыборным 2017-м "президентским годом" их число сократилось вдвое, популярность незарегистрированной политической силы в целом по стране повысилась.

"Если за время президентской кампании Навального все видео на всех каналах всех региональных штабов суммарно собрали чуть более 5 млн просмотров, то за прошедший год — более 21 миллиона! А количество подписчиков выросло более, чем втрое", - похвастался Волков.

Своих сторонников политик называет "героическими ребятами", а также с уверенностью говорит о важности их достижений "на местах".

"Многие штабы добиваются на региональном уровне того, что на федеральном уровне трудно себе представить. Аннулируют распильные конкурсы и увольняют чиновников, добиваются возбуждения уголовных дел и отменяют одиозные решения местных властей", - пояснил Волков.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


20:11    
Молодцы!!!

19:47    
Навальный-политический труп! Все попытки реанимировать его совершенно бесполезны! И не только его, так как Путин реально уничтожил всех своих оппонентов! Даже несколько неожиданно это видеть...

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Должны ли чиновники Петербурга общаться с горожанами в соцсетях?

Нет
Да

Все новости:

20:04 Главе чеченского "Мемориала" дали четыре года колонии-поселения

19:42 Волков: Региональные штабы Навального добиваются грандиозных успехов   2

19:35 Комитет по молодежной политике выделил миллион рублей на мебель

19:18 Бывшему замглавы Мурманской области обвинение запросило 8 лет колонии

18:52 Парк на Елагином острове заказывает тысячу альбомов за 1,59 млн рублей

18:40 Задержанному активисту вменили самовольное занятие земли из-за урны для голосования

18:38 Беглов поручил подчиненным заняться благоустройством набережных   1

18:07 Беглов подписал поправки в закон о ЗНОП после возмущения защитников парка на Смоленке

17:59 В Минприроды определились с самым проблемным регионом с точки зрения мусора

17:40 Экватор шестого созыва

17:14 Путин подписал законы о фейковых новостях и неуважении к власти в интернете   6

17:12 На рекультивацию мусорного полигона в Новгородской области уйдет 30 млн рублей

17:11 СМИ: В правительство Хабаровского края пришли с обысками по делу о хищениях леса

16:32 Вопреки жалобам экологов Колтуши продолжают обрастать свалками

16:23 Единоросс Чебыкин раскритиковал оппозицию за желание присвоить себе проект «Парк на Смоленке»

Предыдущие новости

Регионы

–екламный блок RTB загружаетс¤

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.