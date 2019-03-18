Волков: Региональные штабы Навального добиваются грандиозных успехов

"Правая рука" политика Алексея Навального, начальник его штаба во время президентской кампании Леонид Волков рассказал общественности на своем сайте, как обстоят дела в региональных штабах, сколько их на сегодняшний день и на чем сконцентрированы их усилия в условиях политического давления "сверху".

37 оставшихся и функционирующих региональных ячеек по всей стране "навальнисты" при благоприятной финансовой конъюнктуре мечтают довести до 45-50. Несмотря на то, что, по сравнению с предвыборным 2017-м "президентским годом" их число сократилось вдвое, популярность незарегистрированной политической силы в целом по стране повысилась.

"Если за время президентской кампании Навального все видео на всех каналах всех региональных штабов суммарно собрали чуть более 5 млн просмотров, то за прошедший год — более 21 миллиона! А количество подписчиков выросло более, чем втрое", - похвастался Волков.

Своих сторонников политик называет "героическими ребятами", а также с уверенностью говорит о важности их достижений "на местах".

"Многие штабы добиваются на региональном уровне того, что на федеральном уровне трудно себе представить. Аннулируют распильные конкурсы и увольняют чиновников, добиваются возбуждения уголовных дел и отменяют одиозные решения местных властей", - пояснил Волков.