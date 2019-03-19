Прокуратура Петербурга назакала Институт мозга им. Бехтеревой

Петербургская прокуратура обнаружила многочисленные нарушения закона о здравоохранении в работе Института мозга имени Бехтеревой, извещает пресс-служба надзорного органа.

Согласно букве закона, медучреждение обязано в течение месяца на безвозмездной основе предоставить поступившему пациенту услугу МРТ, а при подозрении на опухоль либо злокачественное новообразование - в течение двух недель.

Однако в Институте мозга им. Бехтеревой этими нормами периодически пренебрегали: 8 пациентов пожаловались в надзорный орган на недобросовестную и несвоевременную помощь. Помимо прочего были выявлены нарушения при проведении позитронно-эмиссионной томографии для 5 горожан. Также в медучреждении в должном запасе отсутствовали некоторые препараты.

В результате горпрокуратура внесла представление об устранении нарушений закона в адрес руководителя Института. Также был поставлен вопрос о привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.