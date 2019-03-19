Шнуров о своем назначении в совет по культуре: Почему бы не поболеть старческим маразмом

Фронтмен группировки "Ленинград" Сергей Шнуров в беседе с видеоблогером Андреем Пивоварoвым признался, что назначение в Общественный совет при комитете Государственной думы РФ по культуре - уникальная для него возможность почувствовать себя человеком преклонных лет. Интервью доступно на YouTube-канале "Редакция".

Ответствуя на вопрос Пивоварова, согласен ли музыкант с тем, что вхождение в думский культсовет - признак старости, Шнуров отшутился, заявив, что был не прочь примерить на себя роль старика.

"Почему бы не поболеть в полной мере, во всей красоте старческим маразмом? Ну это же классно", - заявил лидер "Ленинграда".

Эта позиция, резюмировал Шнуров, гораздо более естественна, чем "некоего вечно молодящегося индивидуума", продолжающего в 80 "разгуливать в коротких шортиках".

Напомним, о вхождении в совещательный думский орган фронтмена группы "Ленинград" стало известно 26 февраля. Кроме Шнурова, состав совета пополнили митрополит Тихон (Шевкунов), писатель Евгений Водолазкин и артист Эдгард Запашный.