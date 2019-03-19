Шишкина просит нового главу полиции Петербурга разобраться с "настенной" рекламой наркотиков

Глава петербургских эсеров Марина Шишкина призывает нового начальника городской полиции Романа Плугина разобраться с рекламой наркотических веществ, размещаемой на стенах домов.

В своем обращении к Плугину справоросс отмечает, что в последнее время количество "публикуемых" на зданиях объявлений, содержащих в себе информацию о продаваемых тем или иным ресурсом наркотиках, разительно выросло. Чаще всего эти объявления появляются на торцах магазинов, студенческих общежитий, поликлиник.

Шишкина указывает, что подобная реклама не только увеличивает продажи наркодилеров, но и расширяет аудиторию потребителей. По её мнению, всех неосведомленных граждан информация о наркотиках может ввести в заблуждение, так как нередко подпись сопровождается пометками "легально" (legal).

Также глава петербургских справедливороссов акцентирует внимание Плугина на том, что вследствие крайне низкой кооперации между полицией и коммунальными службами, объявления не устраняются оперативно.

"Коммунальные службы явно не способны оперативно закрашивать настенную рекламу наркотиков. Из-за этого как рекламодатели, так и исполнители надписей чаще всего остаются безнаказанными, а эффективность незаконной рекламы умножается. Если настенные ссылки на интернет-магазины запрещенных препаратов расшифровывают даже подростки, это задача, наверное, по силам и полиции. «Экстремистский» контент она уже блокирует, пусть ликвидирует и интернет-рекламу наркотиков", - настаивает эсер.

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