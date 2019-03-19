Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Рекламный блок загружается...

Новости

12:00

Шишкина просит нового главу полиции Петербурга разобраться с "настенной" рекламой наркотиков

Глава петербургских эсеров Марина Шишкина призывает нового начальника городской полиции Романа Плугина разобраться с рекламой наркотических веществ, размещаемой на стенах домов.

В своем обращении к Плугину справоросс отмечает, что в последнее время количество "публикуемых" на зданиях объявлений, содержащих в себе информацию о продаваемых тем или иным ресурсом наркотиках, разительно выросло. Чаще всего эти объявления появляются на торцах магазинов, студенческих общежитий, поликлиник. 

Шишкина указывает, что подобная реклама не только увеличивает продажи наркодилеров, но и расширяет аудиторию потребителей. По её мнению, всех неосведомленных граждан информация о наркотиках может ввести в заблуждение, так как нередко подпись сопровождается пометками "легально" (legal).

Также глава петербургских справедливороссов акцентирует внимание Плугина на том, что вследствие крайне низкой кооперации между полицией и коммунальными службами, объявления не устраняются оперативно.

"Коммунальные службы явно не способны оперативно закрашивать настенную рекламу наркотиков. Из-за этого как рекламодатели, так и исполнители надписей чаще всего остаются безнаказанными, а эффективность незаконной рекламы умножается. Если настенные ссылки на интернет-магазины запрещенных препаратов расшифровывают даже подростки, это задача, наверное, по силам и полиции. «Экстремистский» контент она уже блокирует, пусть ликвидирует и интернет-рекламу наркотиков", - настаивает эсер.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


13:07    
Китайские товарищи поумне нас  - ввели смертную казнь за наркоту. А у нас даже "оборотней" по головке гладят.

12:34   Никольская Диана   vandreeva333@mail.ru
Ну наверно наркотики пострашней борделей будут, не так ли? А рекламы борделей меньше все таки чем последнего

12:11   Горожанин  
Рекламу борделей Шишкина не замечает?
Интересно почему...

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Должны ли чиновники Петербурга общаться с горожанами в соцсетях?

Нет
Да

Все новости:

12:50 КИО покинула зампредседателя Марина Янкина

12:28 Руководитель ИД «Коммерсант» объяснил увольнение журналистки Карпенко нарушением трудового соглашения

12:25 "Коммунисты России" просят переименовать "Туристскую" в "Алфёровскую"

12:00 Шишкина просит нового главу полиции Петербурга разобраться с "настенной" рекламой наркотиков   3

11:50 Корреспондентка петербургского «Коммерсанта» сообщила об увольнении за критику Беглова   4

11:26 Шнуров о своем назначении в совет по культуре: Почему бы не поболеть старческим маразмом

10:56 Прокуратура Петербурга назакала Институт мозга им. Бехтеревой   2

10:40 Амосов: Я считаю дело Титиева политическим

10:35 Чиновники пообещали до 2024 года ликвидировать все нелегальные свалки в черте города

10:06 Росстат известил о резком скачке промышленного производства   3

9:37 ЕС требует немедленно освободить главу грозненского "Мемориала"   2

9:24 Проектируемая станция метро "Туристская" станет "Богатырской"

18 марта, 20:52 Путин готов дружить с Украиной только тогда, когда прекратится "русофобия"   7

18 марта, 20:04 Главе чеченского "Мемориала" дали четыре года колонии-поселения   1

18 марта, 19:42 Волков: Региональные штабы Навального добиваются грандиозных успехов   6

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.