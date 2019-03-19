"Коммунисты России" просят переименовать "Туристскую" в "Алфёровскую"

Руководитель петербургского отделения партии "Коммунисты России" Михаил Машковцев полагает, что станцию "Туристскую" было бы резоннее переименовать из "Богатырской" в "Алфёровскую" - в память об "истинном богатыре духа", лауреате Нобелевской премии по физике Жоресе Алфёрове, который не так давно умер.

"Станция метро "Алферовская" прекрасно впишется в сеть городского метрополитена, вестибюль станции мог бы украшать мозаичный портрет академика , как это сделано на станции метро "Маяковская" с образом великого поэта. А "Богатырская" - это ни о чем, безлико и не оригинально", - известил Машковцев, добавив, что своё предложение он намерен направить в Смольный.

О том, что власти города приняли решение переименовать проектируемую станцию метро "Туристская" в "Богатырскую" стало известно сегодня, 19 марта.