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12:28

Руководитель ИД «Коммерсант» объяснил увольнение журналистки Карпенко нарушением трудового соглашения

Наличие личного Telegram-канала приравнивается к трудоустройству в медиа, следует из слов руководителя издательского дома «Коммерсант» Владимира Желонкина, прокомментировавшего увольнение журналистки Марии Карпенко.

«Мария Карпенко работала в двух медиа и выбрала работу в одном из них. Её поставили перед выбором, и она выбрала. По нашим правилам работать в двух медиа нельзя. Я думаю, что это в трудовом соглашении прописано. Расстались мы по соглашению сторон. Я прочитал её пост. Я ей про администрацию президента точно ничего не говорил», - заявил Желонкин в эфире «Эхо Москвы в Петербурге».

Карпенко рассказала ЗАКС.Ру, что перед увольнением выбора перед ней никто не ставил.

«Мне сообщили, что ИД больше не может продолжать со мной сотрудничать», - прокомментировала она.

Напомним, корреспондентка «Коммерсанта» Карпенко во вторник, 19 марта, сообщила об увольнении из редакции за свои посты в Telegram-канале «Ротонда», посвященном петербургской политике.

«Причиной стало недовольство Кремля и Смольного тем, что я пишу здесь и тем, как «Ъ» освещает избирательную кампанию Александра Беглова», - написала она в «Ротонде».

В поддержку журналистки высказались несколько депутатов петербургского Законодательного собрания.



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