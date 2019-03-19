Беглов успокоил пикетировавших против закрытия 44-й поликлиники: Никуда она не переедет

Утром 19 марта участники инициативной группы "Центральный район за комфортную среду обитания" вышли с серией пикетов к Смольному с призывом не закрывать детскую поликлинику №44 на Мытнинской улице.

Петербуржцы предположили, что "в целях оптимизации" медучреждение будет частично расформировано, а его сотрудники, если не переведены в соседние поликлиники, то попросту упразднены в должностях.

"Жители Центрального района сегодня говорят твердое "нет" бездумной оптимизации, говорят "да" сохранению великолепного коллектива детских врачей. Мы требуем обещанного честного и открытого диалога с жителями Центрального района. Если потребуется, то мы окружим нашу родную поликлинику живым кольцом, мы проведем десятки митингов, дойдем до президента!", - манифестируют "защитники" учреждения.

Собравшиеся попросили власти Петербурга учесть мнение жителей района, принимая решение относительно дальнейшей судьбы поликлиники и работающих в ней врачей.

Врио градоначальника Александр Беглов просветил 78.ru о планах города на 44-ю поликлинику.

"Там даны жёсткие указания: пока не будут решены вопросы с персоналом, им всем выплатят компенсации. Во-вторых, нужно проинформировать жителей: где они с детьми будут проходить лечение, где будут наблюдаться, пока поликлиника на ремонте, и как туда добираться. При необходимости, запустим дополнительный общественный транспорт. Только после решения этих вопросов начнётся реконструкция поликлиники. Никуда она не переедет: деньги уже выделены, помещения будут отремонтированы, так что останется на своём месте", - уведомил временный губернатор.

Ранее стало известно о том, что на время ремонта поликлиника переедет с Мытнинской на улицу Чайковского. И персонал учреждения, и пациенты посетовали на грядущие транспортные неудобства, которые грозят им ввиду данного обстоятельства.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.