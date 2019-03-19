Депутаты "Единой России" наведались в МО Морские ворота

Сегодня, 19 марта, днем на территории МО Морские ворота на Канонерском острове очевидцы заметили колонну из 20 черных автомобилей с правительственными номерами, передает MR7. По сведениям издания, муниципалитет с инспекцией посетили депутаты городского парламента и, вероятно, высокопоставленный чиновник из Кремля.

На некоторых транспортных средствах присутствовали номера, закрепленные за депутатами Заксобрания и главами районных администраций. На выходе из здания муниципалитета очевидцы заметили парламентариев Дениса Четырбока и Михаила Погорелова, вице-спикера ЗакСа Анатолия Дроздова и руководителя исполкома петербургской "Единой России" Владимира Носова.

MR7 предполагает, что визит столь важных гостей в администрацию МО Морские ворота связан с проводимой чиновниками инспекцией городских округов.

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