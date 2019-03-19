Глава Казахстана Нурсултан Назарбаев ушел в отставку

Выступая перед народом Казахстана, глава государства 78-летний Нурсултан Назарбаев заявил о досрочном сложении своих полномочий, передает ТАСС.
"Я принял решение прекратить свои полномочия в качестве президента", - известил политический деятель, обращаясь к нации.
До следующих выборов обязанности Назарбаева возложены на спикера Сената Касым-Жомарт Токаева. Сам он возглавит Совет Безопасности Казахстана, сохранит пост в партии "Нур Отан" и останется членом Конституционного совета.
Ко власти экс-руководитель республики пришел 24 апреля 1990 года.