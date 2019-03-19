В планах Смольного - заменить все социальные автобусы на электробусы

Администрация Петербурга рассчитывает кардинально переоснастить автобусный парк, принадлежащий городу, и заменить все автобусы в нем на менее вредные для окружающей среды электробусы. О таковых устремлениях рассказал врио губернатора Александр Беглов, чьи слова воспроизводит ТАСС.

"Сроки увеличения доли автобусов на электрической тяге будут определены после обкатки новой партии (первые 10 электробусов) <...> В конце 2019 года можно будет обозначить временные рамки", - поделился информацией с прессой главный городской чиновник.

Сообщается, что 10 машин марки Volgabus, о которых идет речь, пустили по маршруту 128. Суммарная стоимость закупки составила 214 млн рублей. В ближайшее время единым "траншем" город планирует закупить еще 50 аналогичных электробусов, которые способны без подключения к сети питания преодолевать до 240 км.

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