В Краснодаре болельщика не пустили на матч из-за майки с Навальным

Сотрудники баскетбольной арены, являющейся домашней для краснодарской команды "Локомотив-Кубань", отказались пускать на матч болельщика, одетого в фирменную майку Фонда борьбы с коррупцией, сообщил местный штаб Алексея Навального.

"Вы извините, с этой надписью нельзя пройти", - сказали любителю баскетбола в ответ на его оправдания и увещевания.

В качестве альтернативы охрана предложила вывернуть одежду наизнанку, символикой внутрь, что встретило у посетителя спортивного состязания недоумение и протест.

"Надо с одной стороны написать "Навальный", а с другой - "Путин". Тогда у охранников произойдёт замыкание в голове, и они сойдут с ума", - позже прокомментировал инцидент Алексей Навальный.

В результате, устав от споров, молодой болельщик все же согласился сдать майку в гардероб.