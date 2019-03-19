"Красивый Петербург" приравнял к "апокалипсису" состояние жилого фонда на 9-й Советской

Члены команды Красимира Врански, возглавляющего общественное движение "Красивый Петербург", проинспектировали 9-ю Советскую улицу и остались не удовлетворены увиденным. Главную проблему и угрозу, по их мнению, представляет собой возведение новостройки фактически в ущерб старым дореволюционным зданиям.

Строящиееся жилье активисты называют "элитным" и констатируют, что именно оно является причиной появления трещин на домах, составляющих близлежащий архитектурный ансамбль.

После разговоров с местными обитателями удалось выяснить, что от строительных работ страдает не только недвижимое имущество: один из граждан пожаловался на то, что его припаркованный автомобиль полностью залило бетоном. Градозащитникам рассказали также и о прорывах теплосетей под асфальтом.

"Мы внесли этот адрес в свою базу и будем следить за развитием ситуации. Когда Красимир Врански станет губернатором, он займётся решением системной проблемы, которая к этому привела. Мы понимаем, что таких домов, как эти на 9-й Советской, десятки и сотни в Петербурге", - говорится в отчете "Красивого Петербурга".

Получив сильные впечатления, активисты сравнили кажущееся им упадочным состояние 9-й Советской улицы с апокалипсисом и Армагеддоном.

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