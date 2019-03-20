Часть петербургских парков закрыли на просушку

Петербургские садовники приняли решение до наступления тепла закрыть для посетителей входы в Таврический сад, Казанский сквер, Екатерининский сквер, Овсянниковский сад, сквер Галины Старовойтовой и сад Сан-Галли в Центральном районе; Юсуповский сад, Никольский сад и сад на ул. Декабристов, 21. Зеленые зоны нуждаются в просушке.

"Дорожки в зеленых зонах напитаны влагой, а нижний слой – еще не оттаял. Активное передвижение в такой ситуации может привести к нарушению грунтового и щебеночно-набивного покрытия", - уточнили в пресс-службе комитета по благоустройству.

То время, во время которого парки будут закрыты, садовники используют для того, чтобы облагородить внешнее убранство территорий: уберут мусор, отремонтируют мебель, вымоют урны.

Как только дорожки станут сухими, зеленые зоны будут вновь открыты для петербуржцев.