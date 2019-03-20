На первый Кавказский международный экономический форум выделят 500 млн рублей

Затраты на реализацию первого в России Кавказского международного экономического форума-2019 оценили в 500 млн рублей, поделился с ТАСС министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев. Средства будут выделены из государственного бюджета. Куратором мероприятия является вице-премьер Виталий Мутко.

"Мы видим Кавказский международный экономический форум как дополнительный стимул развития экономики региона, в том числе через оптимизацию взаимодействия с иностранными партнерами. На его проведение сейчас выделяется 500 млн рублей", - сообщил Чеботарев.

Ранее министр уведомил, что форум пройдет в Ставропольском крае. Он также отметил, что инициатива создания единой экономической площадки в округе исходила от глав регионов СКФО.

Чеботарев подчеркнул, что мероприятие должно стать местом для дискуссии по вопросам сотрудничества как внутри Северного Кавказа, так и взаимодействия с прилегающими государствами.

В деловую повестку форума включат обсуждение туристических перспектив развития региона, развитие агропромышленного и транспортно-логистического комплексов Северного Кавказа и возможных связей с партнерами стран Закавказья, Турции, Ирана, Китая и иных арабских стран.