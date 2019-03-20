Собственника исторических казарм в Невском районе обязали восстановить их после реконструкции

Невский районный суд Петербурга удовлетворил иск прокуратуры об обязании собственника здания казарм чиновников Александровской инвалидной команды устранить нарушения закона об охране объектов культурного наследия.

Претензии прокуратура Невского района предъявила к ООО «Стройэкон», как к собственнику объекта культурного наследия регионального значения – «Казармы чиновников Александровской инвалидной команды» на проспекте Обуховской Обороны. Проверка показала, что организация самовольно реконструировала здание и изменила его целевое назначение. В итоге объект не был введен в эксплуатацию в соответствии с требованиями градостроительного законодательства, отметили в прокуратуре.

Представители ведомства обратили в суд с иском, требуя устранить нарушения закона. Пока длился суд, ООО «Стройэкон» было реорганизовано, и объект культурного наследия передали на баланс ООО «Невские традиции». Эту компанию суд обязал устранить нарушения законодательства, удовлетворив иск прокуратуры.