Центр "Э" ищет экстремизм в спектакле "Театра.doc" о любви в послевоенном Калининграде

Внимание представителей Центра по борьбе с экстремизмом МВД привлек спектакль "Кантград" "Театра.doc", повествующий о любви немки и русского в послевоенном Калининграде, передает "МБХ Медиа".

Как поделилась с изданием режиссер действа Анастасия Патлай, пьесу должны были поставить 20 марта на сцене студии "Дети райка" в Москве. Однако за день до обозначенной даты руководителю сцены Наталье Туровской оказали визит участковый в компании двух оперативников Центра "Э", которые нетривиально "дали понять", что драму проверяют на экстремизм. При этом, известила Патлай, мужчины не предоставили ей никаких документов, подтверждающих озвученную ими информацию, вместо этого попросив её "показать им договор аренды помещения".

Помимо прочего, собственники помещения, где должен был состояться спектакль, неожиданно отказали сотрудникам "Театра.doc" в постановке, заявив, что считают "Кантград" "неблагонадежным".

В результате показ пьесы перенесли на другую площадку - Музей и Центр имени Андрея Сахарова.

"Кантград" впервые был поставлен в 2016 году и неоднократно показан как в Москве, так и других городах России. Последний показ состоялся как раз в Калининграде, поэтому Патлай предполагает, что кто-то из "бдительных" горожан и написал в столицу "донос" на театральную труппу.

Добавим, "Театр.doc" и его артисты не единожды приковывали к себе внимание не только театралов, но и представителей силовых структур. Например, в мае 2018 года в Петербурге был отменен спектакль "Пытки" после того, как арендатору площадки позвонили из ФСБ и пригрозили её скорым закрытием в случае показа. Ранее на репетицию спектакля "Болотное дело" пришло сразу несколько представителей МВД и прокуратуры. Та же участь постигла и другие постановки театра.

"Театр.doc" был создан в 2002 году несколькими драматургами и позиционирует себя как негосударственный, некоммерческий, независимый коллективный проект.