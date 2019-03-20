Петербургский депутат Никешин установил мировой рекорд в пауэрлифтинге

Депутат Законодательного собрания Сергей Никешин победил на соревнованиях по пауэрлифтингу в венгерском городе Дьер, передает пресс-служба петербургского парламента.

Он одержал победу на турнире European Masters Classic 8 марта. Соревнования проводила федерация EPF.

Согласно информации портала Goodlift, 60-летний Никешин установил мировой рекорд по силовому троеборью в весе от 120 кг для своей возрастной категории, собрав 640 очков. Также он стал европейским рекордсменом в приседе и становой тяге. Никешин присел со штангой весом 217,5 кг и вытянул вес 262,5 кг. От груди депутат пожал 160 кг.

Отметим, что это не лучшие показатели за спортивную карьеру политика. На российском первенстве по силовому троеборью в 2015 году Никешин набрал 710 очков. Тогда он смог пожать 172,5 кг. Показатель в приседе был 247,5 кг, в становой тяге – 290 тяге.

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