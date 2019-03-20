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16:37

Предполагаемый лидер Тамбовской ОПГ Барсуков получил 24 года колонии строгого режима

фото ЗакС политика Предполагаемый лидер Тамбовской ОПГ Барсуков получил 24 года колонии строгого режима

Куйбышевский райсуд Петербурга приговорил Владимира Барсукова и Вячеслава Дрокова к 12 годам колонии строгого режима каждого по ч. 1 ст. 210 УК РФ (Организация преступного сообщества или участие в нем), извещает объединенная пресс-служба городских судов. Помимо прочего, обоим подсудимым назначен штраф в размере 1 млн рублей.

По совокупности, Барсукову предстоит провести в тюрьме 24 года, Дрокову - 21 год. Первого называют лидером Тамбовской ОПГ.

Напомним, днем 5 мая 2006 года, когда автомобили с фактическим совладельцем СП ЗАО "Петербургский нефтяной терминал" и его охраной выехали на Левашовский проспект, его кортеж был обстрелян из автоматов с близкого расстояния. В результате Васильев и трое сотрудников охраны получили огнестрельные ранения различной степени тяжести, еще один был убит.

В начале июня 2014 года присяжные признали Барсукова (Кумарина) невиновным в организации убийства владельца ЗАО "Санкт-Петербургский нефтяной терминал" Сергея Васильева и его охранника. На выездном заседании в Москве петербургский Горсуд вынес оправдательный приговор и двум другим фигурантам уголовного дела - Александру Меркулову и Вячеславу Дрокову. Александр Корпушов был приговорен к 11 годам лишения свободы.

Позднее прокуратура данный приговор обжаловала в Верховном суде, который в итоге отменил его.

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