Предполагаемый лидер Тамбовской ОПГ Барсуков получил 24 года колонии строгого режима

Куйбышевский райсуд Петербурга приговорил Владимира Барсукова и Вячеслава Дрокова к 12 годам колонии строгого режима каждого по ч. 1 ст. 210 УК РФ (Организация преступного сообщества или участие в нем), извещает объединенная пресс-служба городских судов. Помимо прочего, обоим подсудимым назначен штраф в размере 1 млн рублей.

По совокупности, Барсукову предстоит провести в тюрьме 24 года, Дрокову - 21 год. Первого называют лидером Тамбовской ОПГ.

Напомним, днем 5 мая 2006 года, когда автомобили с фактическим совладельцем СП ЗАО "Петербургский нефтяной терминал" и его охраной выехали на Левашовский проспект, его кортеж был обстрелян из автоматов с близкого расстояния. В результате Васильев и трое сотрудников охраны получили огнестрельные ранения различной степени тяжести, еще один был убит.

В начале июня 2014 года присяжные признали Барсукова (Кумарина) невиновным в организации убийства владельца ЗАО "Санкт-Петербургский нефтяной терминал" Сергея Васильева и его охранника. На выездном заседании в Москве петербургский Горсуд вынес оправдательный приговор и двум другим фигурантам уголовного дела - Александру Меркулову и Вячеславу Дрокову. Александр Корпушов был приговорен к 11 годам лишения свободы.

Позднее прокуратура данный приговор обжаловала в Верховном суде, который в итоге отменил его.