Милонов об уходе Шнурова со сцены: Он культуру лишь разрушил, популяризовал «быдлячество»

Сторонник традиционных ценностей, депутат Госдумы, избранный от Петербурга, Виталий Милонов известил, что он рад прощальному турне группировки "Ленинград" и последующему за этим роспуску группы. По мнению федерального парламентария, его "визави", фронтмен музыкальной команды Сергей Шнуров, ничего ценного в российскую культуру не привнёс, а повлиял на неё лишь деструктивно.

"Шнуров культуру разрушил. Он популяризовал «быдлячество»: теперь плясать под матерные частушки стало нормальным. Он будет подсудимым на историческом суде за свои песенки. Я надеюсь, что ему стало стыдно просто, и он раскаивается. Я бы рекомендовал ему получить классическое музыкальное образование. Он, безусловно, человек талантливый, и нужно направить этот талант на написание собственной седьмой симфонии", - цитирует надежды Милонова 78.ru.

Следует добавить, что отношения у обозначенных персон уже некоторое время "накалены". Конфликт между депутатом и фронтменом "Ленинграда", настоящий или мнимый, начался 9 января, когда в телеинтервью Милонов обругал творчество оппонента, найдя его похабным и сравнив с пивной отрыжкой. В ответ ему досталось от Шнурова издевательское посвящение в стихах, после чего депутат вызвал оппонента на словесную дуэль. Силового разрешения ссоры пока не произошло.

Шнуров, между тем, не так давно вошел в думский Совет по культуре.

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