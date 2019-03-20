Полицейские задержали в штабе Навального координатора "Весны" Михаила Борисова

В петербургский штаб Алексея Навального на Вознесенском проспекте пришли сотрудники полиции, задержан активист и координатор «Весны» Михаил Борисов, сообщает «Весна» в Telegram-канале.

Координатор штаба Навального в Петербурге Денис Михайлов в разговоре с ЗАКС.Ру подтвердил задержание Борисова. По словам Михайлова, задержанного увезли в 76-й отдел полиции. Он добавил, что в отдел уже выехали адвокаты.

Борисова задержали за нарушение ст. 20.2 ч.3 КоАП (нарушение установленного порядка организации или проведения акции), уточнил Михайлов. По его словам, причина задержания неясна.

– Пока еще не понятно, за что, – отметил координатор петербургского штаба. – У нас никаких митингов, акций не было. Поэтому странно. Надеемся, что сегодня отпустят [Борисова].