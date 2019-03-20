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20 марта, 20:56

Полиция возбудила дело о клевете по заявлению Рогозина

фото ЗакС политика Полиция возбудила дело о клевете по заявлению Рогозина

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин подал в полицию заявление о клевете и защите чести и достоинства из-за материалов, выражающих «негативную оценку» его деятельности, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По данным издания, уголовное дело управление МВД по Москве возбудило по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ (клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или СМИ). Поводом называют публикации на сайте информагентства «Руспресс» и интернет-ресурса «Компромат-Урал». В «Роскосмосе» подтвердили факт подачи заявления, но комментировать ход расследования отказались.

Отмечается, что заявление Рогозина поступило Генпрокуратуру, а затем материалы передали полиции, которая и возбудила уголовное дело 22 февраля.

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20 марта, 22:09    
господа из роскомоса заявили, что цель "информационной атаки" - «помешать стране вернуть лидерство в космосе»... так надо доказывать это успехами, а не судами рот затыкать критикам...  сейчас повсеместный тренд - затыкать рот критике и прессовать уголовными статьями, штрафами, и у господ правителей в руках все рычаги воздействия - полиция, прокуроры, суды, влияние на сми и власть...

20 марта, 21:00    
Забегали по судам со своими достоинствами.

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