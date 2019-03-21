ОСК и "Метрострой" расторгают контракт на 6 млрд рублей

Объединенная судостроительная компания разрывает контракт на модернизацию "Северной верфи" с компанией "Метрострой", пишет "Коммерсант". Заказчика работ не устраивает деловая репутация и недостаток пунктуальности у исполнителя, и недовольство копилось давно.

По словам главы ОСК Алексея Рахманова, подрядчик постоянно срывает назначенные сроки выполнения работ и в принципе не справляется с обязанностями, и разрыв контракта прокомментировал весьма эмоционально.

"Дальше отдавать столь сложный и важный проект разного рода необязательным людям и жуликам мы не хотим", - приводятся его слова.

"Метрострой" видит ситуацию иначе, подчеркивая, среди прочего, что контракт на сумму 6 млрд рублей расторгается по обоюдному желанию. Двум сторонам теперь предстоит сверка взаиморасчетов, а самому проекту - прохождение новой экспертизы.

Источники издания намекают на то, что модернизацию завода могут отдать организации "Пилон".

Отметим, что ОСК невольно увеличила свою узнаваемость, в конце 2018-го года, когда членов совета директоров компании стал бывший губернатор Георгий Полтавченко.

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