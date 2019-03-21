В Госдуме заявили о попадании Володина под санкции Украины

Украинское правительство ввело санкции в отношении спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина, сообщает нижняя палата парламента в Facebook.

По мнению депутатов, внесение Володина в санкционный список связано с его высказываниями и с тем, что 20 марта Госдума приняла решение о создании рабочей группы, задача которой – проанализировать «нанесенный УкраинойНа экономический ущерб Крыму и Севастополю за 23 года».

20 марта президент Украины Петр Порошенко одобрил решение Совета нацбезопасности страны ввести санкции в отношении 294 юридических и 848 физических лиц России, которые участвовали в строительстве Крымского моста и проведении выборов на Донбассе.