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Новости

11:19

Эрмитаж, Исаакиевский собор и ряд школ эвакуированы из-за угрозы минирования

фото ЗакС политика Эрмитаж, Исаакиевский собор и ряд школ эвакуированы из-за угрозы минирования

Эрмитаж эвакуирован из-за анонимного сообщения о минировании, передает «Фонтанка.ру».

Произошедшее подтвердили представители музея. По их словам, угрозы о заложенной бомбе поступили на электронную почту.

В Петербурге началась новая волна эвакуаций. С утра 21 марта из-за сообщений о бомбах эвакуированы Исаакиевский собор, дворец спорта «Юбилейный», ТЦ «Жемчужная плаза», «Атлантик Сити», ярмарка «Юнона», Политехнический колледж городского хозяйства, Боткинская больница, 2-я городская больница, больница РЖД, школы №№ 500, 200, 394, 375, 546, 98, 72, 470, 77, 54.      

 

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15:55    
12-44 Ты, гадёныш, какой уже раз врёшь под копирку. Твой текст написан хозяевам в хохляндии, чтобы увести от настоящих сволочей бандеро-фашистов. Не выйдет, все давно знают, кто такие эти сволочи, где они находятся и кому ты , подлюка хохляцкая, служишь.

12:44    
У многих станции метро мигранты "под крышей" торгуют левыми симками, с которых кому-то удобно делать эти вредные звонки. Но кому-то в органах выгодно быть "слепым" и поэтому торговля процветает и нелегалы ничего и никого не боятся.  Позор таким правоохранителям. А мы платим за  эти тысячи ложных выездов и эвакуаций. Надоело! Хватит! Пора напомнить, что такая вялая "работа" и опекание незаконной торговли нас не устраивает.    
   Интересно, чья подследственность - эта незаконная торговля подпольными симкартами? Не создаются ли при такой доступности этих симок условия для противоправных анонимных звонков?

12:09    
Когда же это кончится. Для чего у нас ФСБ получает приличные деньги за работу, а работы нет.

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