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Новости

12:46

Невзоров: Слово "президент" не соответствует политической культуре стран СНГ

фото ЗакС политика Невзоров: Слово "президент" не соответствует политической культуре стран СНГ

В контексте ухода многолетнего правителя Казахстана Нурсултана Назарбаева со своей должности публицист Александр Невзоров, оценив этот жест, порассуждал о лексико-семантическом аспекте высших должностей в России и близлежащих территорий из бывшего СССР. В его представлении, то, что Назарбаев больше не является президентом, совершенно правильно, поскольку де-факто так было и предыдущие тридцать лет. Мнение было высказано в авторской радиопрограмме на "Эхе Москвы".

"Слово "президент" абсолютно из другого языка. Оно обозначает совершенно другое, поэтому и на Назарбаеве и на Путине, на Лукашенко он, знаете, как на разжиревшем питоне старая сухая кожа трещит и лопается просто потому, что это слово не в состоянии вместить в себе такого количества, такой полноты власти, которую получают и могут усугубить и увеличить все эти деспоты", - отметил Невзоров.

По словам знаменитого журналиста, он "как пират" восхищается властолюбием и успехами в этом направлении Владимира Путина, однако восхищение соседствует с сочувствием: Невзоров уверен, что тот корабль в виде России, который подчинил себе Путин, носит название "Титаник".

79-летний Назарбаев добровольно ушел с поста 18 марта, за год до президентских выборов, сохранив за собой руководящую должность в Совете безопасности Казахстана.

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15:45    
Порядочный человек даже близко не подойдёт к продажной жидовской антирусской редакции эха. А что-то говорить там, кроме"пошли вон, гадёныши", ниже всякого приличия. Хотя что можно ожидать от этого...

13:30    
13-08
Товарищ, мы тута чуток о лексико-семантических аспектах терминов национальной самоидентификации гутарим. А ты паходу н въехал в тему.

13:11   Игорь  
Коль гарант наш не лихой,
Коль гарант наш не бухой,
Он не может быть гарантом.
Спросит Шурик: "Кто такой?!..

13:08    
Путину надо идти строго по пути Назарбаева, то есть быть Президентом России ещё 12 лет до 78, ну а потом стать смотрящим за делами в России, как стал Назарбаев в Казахстане!

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