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13:32

Бюджетный дефицит республики Коми вырос до 4 млрд рублей

фото ЗакС политика Бюджетный дефицит республики Коми вырос до 4 млрд рублей

Администрация республики Коми скорректировала региональный бюджет на 2019 год, передает ТАСС. В результате этого коллективного действия чиновников дефицит бюджета, составлявший до этого 1,4 млрд рублей, отныне составляет 4 млрд. Сумма доходов при этом осталась неизменной и насчитывает 77,1 млрд рублей.

При этом представители бюджетного комитета местного правительства настроены оптимистично. Утверждается, что в прошлом 2018 году остались неизрасходованными 1,3 млрд рублей, и, кроме того, региональное правительство рассчитывает на получение кредитов в размере 1,1 млрд.

В 2021-м году регион ожидают два важных и затратных события: будет отмечаться столетие создания республики в ее нынешних границах, и, кроме того в ее столице, Сыктывкаре, состоится чемпионат мира по хоккею с мячом. На реконструкцию стадиона, который примет крупный международный турнир, выделено 1,3 млрд рублей.

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15:27    
Очень многие регионы России-бездельники, очень плохо работают, совершенно не могут наполнять свои бюджеты, а потому и губернаторы бегут массово с тонущих кораблей...Пора начинать работать!

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