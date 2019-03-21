ФСБ рассекретила дело адмирала Колчака и ограничила доступ к нему

ФСБ рассекретила уголовное дело белого адмирала Александра Колчака, но ограничила доступ к его материалам, передает «Коммерсантъ».

На решение ФСБ обратил внимание петербуржец Дмитрий Остряков, который добивался снятия грифа «совершенно секретно» с архивного дела Колчака. В ответе Центрального архива ФСБ говорилось, что дело «рассекречено в установленном порядке», но подчеркивалось, что доступ к делам подвергшихся политическим репрессиям, но не реабилитированных лиц ограничен – а значит, полностью закрыт, как следует из российской практики.

Интересы Острякова представляют юристы «Команды 29». Они намерены получить доступ к материалам дела через суд. Юристы собираются или отправить в ФСБ запрос, а в случае отказа предоставить доступ, обжаловать решение, или оспорить отказ в реабилитации адмирала Колчака.

В 1999 году Забайкальский окружной военный суд постановил, что Колчак не препятствовал террору против гражданского населения на территории, занятой его войсками. «Команда 29» в 2017 году обжаловала решение в Верховном суде, и суд подтвердил, что нормативный акт не создает препятствия для ознакомления с делами. Однако это определение ВС необязательно для исполнения нижестоящими судами.

Александр Колчак — полярный исследователь, участник Первой мировой войны, адмирал. Во время Гражданской войны стоял во главе Белого движения. Носил титул Верховного правителя России. Расстрелян в 1920 году большевиками в Иркутске.