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Новости

13:45

ФСБ рассекретила дело адмирала Колчака и ограничила доступ к нему

фото ЗакС политика ФСБ рассекретила дело адмирала Колчака и ограничила доступ к нему

 

ФСБ рассекретила уголовное дело белого адмирала Александра Колчака, но ограничила доступ к его материалам, передает «Коммерсантъ».

На решение ФСБ обратил внимание петербуржец Дмитрий Остряков, который добивался снятия грифа «совершенно секретно» с архивного дела Колчака. В ответе Центрального архива ФСБ говорилось, что дело «рассекречено в установленном порядке», но подчеркивалось, что доступ к делам подвергшихся политическим репрессиям, но не реабилитированных лиц ограничен – а значит, полностью закрыт, как следует из российской практики.

Интересы Острякова представляют юристы «Команды 29». Они намерены получить доступ к материалам дела через суд. Юристы собираются или отправить в ФСБ запрос, а в случае отказа предоставить доступ, обжаловать решение, или оспорить отказ в реабилитации адмирала Колчака.

В 1999 году Забайкальский окружной военный суд постановил, что Колчак не препятствовал террору против гражданского населения на территории, занятой его войсками. «Команда 29» в 2017 году обжаловала решение в Верховном суде, и суд подтвердил, что нормативный акт не создает препятствия для ознакомления с делами. Однако это определение ВС необязательно для исполнения нижестоящими судами.

Александр Колчак — полярный исследователь, участник Первой мировой войны, адмирал. Во время Гражданской войны стоял во главе Белого движения. Носил титул Верховного правителя России. Расстрелян в 1920 году большевиками в Иркутске.

 

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15:42    
Не удивительно,что хайп решили словить питерские бездельники. Что-то из зауральских краев, что колчаки кровью народа залили, никто не просит его реабилитации. Помнят люди. Как это в Питере любят говорить?.. "блокадный код"? Остряков, чем с архивом воевать, съездил бы по "святым местам" твоего  любимого кровавого кончака, да поспрошал стариков.

15:23    
Колчак-кровавый палач русского народа! Колчак-англо-американская подстилка, творивший свои ужасные преступления против России и россиян на западные деньги и западным оружием! Но народная кара его нашла!

13:53    
"ВЧК, ВЧК
приласкала Колчака"
Кто первый вспомнит откуда это?

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