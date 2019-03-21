Депутат от "Единой России" заявил о праве чиновников на "блага" в виде дорогих авто

Депутат Госдумы от «Единой России» Александр Максимов заявил, что противники закупок дорогих автомобилей для чиновников испытывают «традиционную, исконную, лютую» ненависть к умным и богатым людям, которые неординарны и заслуживают подобные блага, передает РИА «Новости».

Заявление прозвучало на заседании Госдумы во время обсуждения законопроекта о запрете на закупки автомобилей для чиновников, стоящих свыше 2 млн рублей.

«Давайте, знаете, на секундочку, задумаемся вот о чем. А кого у нас всегда на Руси наш с вами русский народ традиционно не любит? Традиционно, исконно, с лютой ненавистью – людей богатых и людей умных и образованных. Вы знаете, не редко, когда мы с этой трибуны поднимаем такие вопросы, мы невольно идем на поводу развития вот этих отрицательных качеств. Если человек состоялся, если он неординарен, он имеет право на все эти блага», – заявил Максимов.

К таким людям депутат отнес тех, которые «сделали сами себя, которые смогли добиться в этой жизни определенных высот, неважно каких, которые выделились из общей среды». По его мнению, такие люди «становятся маяками, потому что именно они – двигатели прогресса, они делают все это».

«Безусловно, чванство, неуважение своих избирателей, своих жителей, нелюбовь к городу, они произрастают из этого же самого. Нужно говорить о культуре, о воспитании, воспитании чиновников», – подчеркнул Максимов, призвав не регламентировать «все – автомобили, туалетную бумагу, парфюм, кофе, чайные принадлежности». По его словам, фракция «Единая Россия» законопроект не поддерживает.

Представляющий ЛДПР депутат Василий Власов отметил, что, к примеру, Мосгордума на сайте госзакупок разместила заказ на автомобиль, который должен содержать аудиосистему с девятью динамиками. «Депутат Мосгордумы, ну не может он работать, если в его автомобиле нет 9 динамиков», – иронично заметил парламентарий.

Раскритиковал выступление Максимова и депутат от «Справедливой России» Валерий Гартунг. По его словам, выступление единоросса «открыло ему глаза» на то, почему самая большая фракция Госдумы против законопроекта.

«Оказывается, что человек состоявшийся, неординарный, я записывал, он имеет права на эти блага, он двигатель прогресса. Это про чиновников. То получается, что все, кто ездит на дорогих автомобилях, у нас они неординарные, состоявшиеся и так далее. Коллеги, если вы неординарные, состоявшиеся и так далее, езди за свой счет. Почему за государственный-то счет? Почему за счет налогоплательщика? Здесь не бедные люди сидят, езди за свой счет», – сказал Гартунг, отметив, что «Справедливая Россия» выступает за принятие законопроекта.