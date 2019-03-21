Малоимущим пенсионерам станут платить "добавку" в размере прожиточного минимума

Депутаты Государственной думы большинством голосов одобрили законопроект, предусматривающий индексацию пенсий для малоимущих пенсионеров "поверх" обязательной выплаты им суммы в размере прожиточного минимума, сообщает сайт законодательного органа.

По словам спикера Думы Вячеслава Володина, для того, чтобы получать и индексированную пенсию, и выплату прожиточного минимума "в одном флаконе", малоимущим пенсионерам не придется предпринимать никаких дополнительных усилий и заниматься специальной канцелярией: в каждом регионе таким гражданам положенные суммы будут ежемесячно начисляться в автоматическом режиме. Зависеть точная сумма будет от фиксированных нормативов того или иного региона, которые каждый год меняются.

Принятая инициатива коснется порядка 4 млн россиян и их пенсий, начисленных с начала 2019-го года.