Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Рекламный блок загружается...

Новости

19:31

Малоимущим пенсионерам станут платить "добавку" в размере прожиточного минимума

фото ЗакС политика Малоимущим пенсионерам станут платить "добавку" в размере прожиточного минимума

Депутаты Государственной думы большинством голосов одобрили законопроект, предусматривающий индексацию пенсий для малоимущих пенсионеров "поверх" обязательной выплаты им суммы в размере прожиточного минимума, сообщает сайт законодательного органа.

По словам спикера Думы Вячеслава Володина, для того, чтобы получать и индексированную пенсию, и выплату прожиточного минимума "в одном флаконе", малоимущим пенсионерам не придется предпринимать никаких дополнительных усилий и заниматься специальной канцелярией: в каждом регионе таким гражданам положенные суммы будут ежемесячно начисляться в автоматическом режиме. Зависеть точная сумма будет от фиксированных нормативов того или иного региона, которые каждый год меняются.

Принятая инициатива коснется порядка 4 млн россиян и их пенсий, начисленных с начала 2019-го года.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


20:17    
размечтались - 183 в зубы и пошли нах

20:07    
19:56. В среднем по стране с января пенсионерам добавка пенсии составила тысячу руб., со следующего января очередная тысяча и так в течение ближайших 5 лет до средней пенсии в 20 тысяч руб. в месяц! Это результат пенсионной реформы!

19:56    
А обещанную прибавочную тысячу-то платят?

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Должны ли чиновники Петербурга общаться с горожанами в соцсетях?

Нет
Да

Все новости:

20:56 Муниципал: Муниципальные школы готовятся к экзамену

20:55 Радзиховский: Путину значительно труднее уйти, чем Назарбаеву   2

20:14 Новый глава комитета по печати доволен журналистами и выступает за открытость

19:38 Защитники второй день не могут попасть к задержанному координатору «Весны»   2

19:31 Малоимущим пенсионерам станут платить "добавку" в размере прожиточного минимума   3

19:12 Борющийся с реагентами Яшин проиграл суд и возмущен ходом слушания   1

18:40 Выгнанный из вуза калининградский "навальнист" подал иск в ЕСПЧ

18:37 В "ЕР" назвали неудачной фигурой речи слова депутата о ненависти россиян к успешным людям   1

18:09 Смольный отбирает три самых популярных фонтана, заслуживающих ремонта   1

18:02 В Центре комплексного благоустройства после обысков сменился руководитель   1

17:43 Правительство Мурманской области проработает как минимум до осени

17:34 Муниципал: В МО Волковское лишили полномочий мундепа-единоросса

17:33 Депутат от "Единой России" заявил о праве чиновников на "блага" в виде дорогих авто   2

16:58 Заявивший о "пенсионерах-тунеядцах" волгоградский депутат лишен полномочий

16:53 Удальцов призвал власть на год освободить россиян от коммунальных платежей   3

Предыдущие новости

Регионы

–екламный блок RTB загружаетс¤

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.