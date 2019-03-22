Суд отменил приговор создателю паблика "Мужское государство"

Советский суд Нижнего Новгорода отменил приговор создателю группы «Мужское государство» «ВКонтакте» Владиславу Позднякову, передает «Новая газета».

По словам Позднякова, решение было принято в связи со смягчением ст. 282 УК РФ. «Освобожден от наказания, условку и судимость сняли», - сказал он.

Позднякова приговорили к двум годам лишения свободы условно в декабре 2018 года, признав виновным по ч.1 ст.282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды). Поводом стал контент группы «Мужское государство» во «ВКонтакте», где размещались фото и видео, которые признали содержащими признаки возбуждения вражды и ненависти по отношению к женщинам. В марте 2019 года суд в Хабаровске приговорил к реальным срокам лишения свободы еще четырех мужчин.