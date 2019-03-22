ФСБ проводит обыски в Петербурге, Москве и Липецке по делу о хищении средств гособоронзаказа

Сотрудники ФСБ проводят обыски в трех города – Липецке, Петербурге и Москве – по уголовному делу о хищении средств гособоронзаказа, передает ТАСС со ссылкой на представителей службы.

В ФСБ сообщили, что дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По версии следствия, работники группы предприятий Липецкой области похитили деньги из федерального бюджета, выделенные в рамках гособоронзаказа и целевых программ по поддержке оборонно-промышленного комплекса и промышленности.

Сумма хищения не уточняется. Имена подозреваемых и иные обстоятельства дела также не раскрываются.