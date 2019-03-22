Суд РФ приговорил украинца Гриба к 6 годам колонии за подстрекательство школьницы к теракту

Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил гражданина Украины Павла Гриба к шести годам колонии общего режима, признав его виновным в содействии терроризму, передает РИА «Новости».

Именно столько просил назначить подсудимому прокурор. Сам Гриб не считает себя виновным.

По версии следствия, в 2017 году Гриб, находясь на Украине, через интернет убеждал школьницу из Сочи взорвать бомбу на выпускном вечере 30 июня и сбежать из России. Его задержали в августе 2017 года. По утверждению адвоката украинца, его подзащитного российские силовики похитили из белорусского Гомеля, где Гриб должен был встретиться с той девушкой.

Согласно Уголовному кодексу России, иностранный гражданин, не проживающий в России постоянно и совершивший преступление за границей, подлежит уголовной ответственности в России, если преступление направлено против интересов страны.