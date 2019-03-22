Минтруд рекомендует министрам поощрять своих подопечных похвалами вместо денег

Представителями высших эшелонов российской власти - главам министерств, губернаторам, мэрам - следует поощрять своих подчиненных не материальным образом, а публичными похвалами. Соответствующая методика уже разрабатывается, отмечают "Известия", в Министерстве труда.

Так, под "нематериальной" наградой следует понимать, например, публичное признание достоинств того или иного сотрудника, вручение сертификата на бесплатное обучение (в любой сфере), размещение фотографии трудолюбивого работника на доске почета в том ведомстве, где он служит. Перечисленное, полагают составители рекомендаций, должно компенсировать денежные премии. Предполагается, что подобная практика "простимулирует" работу госаппарата и сделает государственную службу более привлекательным местом трудоустройства.

Вместе с тем, опрошенные "Известиями" эксперты отмечают, что в большинстве стран Запада чиновников в основном поощряют как раз деньгами и достойными пенсионными отчислениями. Однако использовать подобный метод в России нереально ввиду большого объёма служащих в госструктурах.

По подсчетам Минфина, на сегодняшний день в стране работают порядка 1,5 млн чиновников. Средняя заработная плата госслужащего в федеральных органах власти составляет 125 тысяч рублей.