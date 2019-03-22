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12:56

Путин не планирует ехать в Кемерово в годовщину пожара в ТЦ "Зимняя вишня"

фото ЗакС политика Путин не планирует ехать в Кемерово в годовщину пожара в ТЦ "Зимняя вишня"

Президент Владимир Путин не намерен приезжать в Кемерово на годовщину трагедии в торговом центре «Зимняя вишня», передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

В СМИ появилась информация, что Путин может приехать в город в годовщину пожара. Однако на вопрос о том, готовится ли такая поездка, Песков ответил кратко: «Нет».

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» вспыхнул 25 марта 2018 года, погибли 60 человек, большинство из них – дети. Одной из причин трагедии считается халатность руководителей комплекса, проигнорировавших проблемы с пожарной сигнализацией. После многочисленных проверок ТЦ по всей России на противопожарную пригодность по всей стране закрыли почти треть из них. 

На месте снесенного центра планируют создать сквер в память о жертвах пожара. Здание центра непригодно к использованию после пожара, и это место «всегда будет ассоциироваться» с трагедией, сообщали тогда в администрации Кемерово. Предполагается, что сквер обустроят к сентябрю 2019 года.

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