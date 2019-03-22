Дело о падении лесов с арки Главного штаба передано в суд

Управление Следственного комитета по Петербургу передало в суд уголовное дело о нарушении правил безопасности при строительных работах на арке Главного штаба.

Дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ) возбуждено в отношении начальника участка одной из коммерческих структур. По версии следствия, он не обеспечил установку ограждений в качестве меры безопасности при работах. Это привело к тому, что пострадали люди при падении лесов.

Следователи завершили расследование дело. Материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.

Леса с крыши арки обрушились 21 августа из-за сильного порыва ветра. Пострадали три человека, в том числе гражданин Италии и 15-летняя девочка. Последнюю доставили в реанимацию в тяжелом состоянии.