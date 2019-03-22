Казачий атаман Калинин заявил, что хочет занять место Матвиенко

Атаман Северо-Западного федерального округа Союза казаков России и Зарубежья Александр Калинин станет сенатором от Петербурга, если губернаторские выборы выиграет Виктор Перов. Об этом сообщила пресс-служба Партии Социальной защиты, от которой Перов планирует баллотироваться.

Накануне Калинин выпустил видеообращение, заявив, что его поддерживают «все казаки Санкт-Петербурга». Он, в свою очередь, выразил полную поддержку кандидата Перова.

По словам Калинина, петербургские казаки планируют участвовать в выборах в муниципальные советы в Центральном, Калининском и Выборгском районах Петербурга.

В нулевые годы Калинин был депутатом Лесколовского муниципального совета Всеволожского района Ленобласти. Помимо казаческой деятельности, он также возглавляет «Всероссийское движение народной солидарности».

Напомним, Виктор Перов – бывший член партии «Коммунисты России». 12 марта он заявил о готовности участвовать в губернаторских выборах, пообещав увековечить память о Лаврентии Берии, объединить Петербург и Ленобласть под общим названием Ленинград и отменить на территории региона повышение пенсионного возраста.