Близ площади трех вокзалов в Москве полчаса провисел баннер в поддержку Сенцова

У Комсомольской площади в Москве (более известной как площадь трех вокзалов) активисты вывесили баннер в поддержку отбывающего тюремный срок в России украинского режиссера Олега Сенцова. Как отметил один из организаторов акции Николай Игроков у себя в Facebook, монтаж вывески не привлек внимание правоохранителей, однако провисело изображение не более получаса.

Фото: Facebook Николая Игрокова

"Целью акции было привлечение внимания общественности к политическим заключенным в России и недопустимости преследования по политическим мотивам. В ближайшие дни будет круглая дата проведения пикетов обмена всех на всех у здания администрации президента, мы приурочили акцию к этому дню", - уточнил Игроков.

Режиссер Олег Сенцов осужден в России на 20 лет колонии по обвинению в террористической деятельности. Его сочли организатором антироссийских действий в Симферополе и обвинили в участии в карательных операциях запрещенной в России экстремистской организации "Правый сектор" в Крыму. Почти полгода он голодал, требуя освободить из российских тюрем украинских заключенных, при этом для себя лично не требуя ничего.

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