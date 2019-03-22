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14:56

В конце мая на Землю может рухнуть российский военный спутник

фото ЗакС политика В конце мая на Землю может рухнуть российский военный спутник

Ученые прогнозируют на 17 мая падение российского военного спутника "Космос-2525", которые через пару месяцев завершит свою баллистическую "карьеру", извещает "Интерфакс". В обозначенный день космический аппарат должен войти в плотные слои атмосферы Земли. Точка вхождения станет понятна чуть позже.

Размеры спутника оцениваются специалистами Системы контроля космического пространства как "большие". Его отдельные не сгоревшие в результате входа в атмосферу фрагменты в теории могут достичь земной поверхности.

Ракета-носитель "Союз-2.1в" вывела "Космос-2525" на орбиту в конце марта 2018 года. Старт аппарата осуществлялся с космодрома Плесецк. Детальных подробностей о назначении "агрегата" не указано.

Однако, по сведениям зарубежных СМИ, "Космос-2525" - это экспериментальный аппарат дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), который был разработан и выпущен корпорацией ВНИИЭМ.

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17:39    
Злые вы...

17:29    
Может и Рогозина настигнут долетевшие до земли обломки.

17:27    
Лучше на Кремлёвку

15:04    
Хорошо бы на Рублевку...

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