Арестанты ИК-5 Мордовии изувечили себя в знак протеста против насилия со стороны ФСИН

Арестанты мордовской исправительной колонии №5 покалечили себя металлическими предметами в знак протеста против издевательств со стороны администрации учреждения ФСИН, поделился с агентством "Чечня сегодня" брат одного из заключенных Ибрагим Вачаев и член СПЧ при президенте республики Хеда Саратов.

В акции "несогласия", сообщил Вачаев, приняли участие 11 зэков, однако, как пояснили "Кавказ.Реалиям" в управлении ФСИН по Мордовии, в "актах членовредительства" приняли участие лишь 8 человек. В то же время, в местной больнице №21 известили, что к ним с травмами поступили 10 граждан.

Администрация колонии, негодует Вачаев, якобы "творит беспредел", а когда несколько арестантов предприняли попытку изувечить себя, к ним даже не отправили врачей, а сделали это лишь тогда, когда число пострадавших достигло десяти.

Добавим, в ИК-5 Мордовии пребывают в основном заключенные, являющие бывшими сотрудниками правоохранительных органов.

Ранее о пытках в этой колонии рассказывала "Новая газета".