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18:50

Кабмин требует от «Роскосмоса» эффективнее развивать космодромы

фото ЗакС политика Кабмин требует от «Роскосмоса» эффективнее развивать космодромы

Правительство России требует от руководства «Роскосмоса» повысить эффективность реализации программы развития космодромов в 2019 году, передает «Интерфакс».

В решениях правительства, принятых после обсуждения 21 марта, отмечена «низкая эффективность реализации за 2018 год федеральной целевой программы "Развитие космодромов"». Главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину поручено «меры по безусловному обеспечению повышения эффективности реализации» и до 30 марта доложить кабмину.

На программу развития космодромов на период 2017 - 2025 годов планируется выделить в общей сложности 340 млрд рублей. Она направлена на создание на территории России полнофункциональной наземной космической инфраструктуры для обеспечения пусков всех типов отечественных и перспективных ракет-носителей и запусков космических аппаратов. В 2017 году премьер-министр Дмитрий Медведев заявлял, что эта программа призвана «сохранить позиции России в космической сфере, обеспечить гарантированный и независимый доступ страны в космос».

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