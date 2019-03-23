На площади Ленина протестуют коммунисты

На площади Ленина проходит санкционированный властями митинг петербургских коммунистов под названием "В защиту социально-экономических прав граждан".

Со сцены звучат требования проведения честных выборов в городе и отменить запрет на предоставление Павлу Грудинину мандата думского депутата.

"Пришло время не только объединяться по каким-то социальным категориям, но и всей России", - заявила со сцены ведущая.

По словам лидера фракции КПРФ в петербургском парламенте Ольги Ходуновой, в экономических тяготах россиян виноваты почему-то какие-то неназванные "либералы". Город, в котором она работает, Ходунова упорно называет "Ленинградом".

"Ленинградцы, страна открывает глаза, поднимается, не приемлет олигархическую власть, которая фактически нас обездолила. Президент вводит на сгнившую либеральную сцену новых губернаторов", - гласил один из ее пассажей.

Ходунова также обратила внимание немногочисленной публики на "пикирующий вниз" рейтинг президента и коррупцию.

Напомним, что бизнесмену Павлу Грудинину ЦИК отказался передавать мандат скончавшегося коммуниста Жореса Алферова, сославшись на офшоры Грудинина. Регистрации его в качестве кандидата в президенты год назад офшоры не помешали.

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