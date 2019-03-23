Навальный признался в усталости от постоянной слежки за собой

Оппонирующему действующей власти политику Алексею Навальному надоело испытывать на себе слежку со стороны людей, которые, по его мнению, наняты государством. Об этом он уведомил своих читателей и зрителей в Instagram. Несмотря на усталость от постоянного внимания, сдаваться он не собирается.

"Несколько разновозрастных дебилоидов, которые теперь тащатся в двух метрах за моей спиной и непрерывно снимают меня, куда бы я ни шёл. Иду на работу - они за мной. Иду с работы - они за мной. Иду за обедом - они за мной. Встречаюсь с кем-то в кафе офисного центра - стоят рядом со столиком и снимают", - известил читателей Навальный.

Происходящее с ним и юристом Фонда борьбы с коррупцией Любовью Соболь политик связывает с объявленной ими информационной войной - против бизнесмена Евгения Пригожина. Оппозиционеры винят его в поставках некачественного продовольствия в школы и детские сады, попутно обвиняя компанию Пригожина в монополизме.