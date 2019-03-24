Телефонные террористы вынудили покинуть ТЦ более 12 тысяч человек

Минувшим вечером, 23 марта, очередная волна телефонных минирований заставила петербуржцев в срочном порядке эвакуироваться из ряда городских торговых центров. По сведениям "Оперативного прикрытия" звонки поступали с номера, зарегистрированного в Украине.
Экстренной эвакуации подверглись ТЦ "Континент", "Балканский", "Балтийский", "Сити Молл", "Европолис", "Призма", "Заневский каскад" и других. Всего специалистами были осмотрены 12 торговых центров, 7 эвакуированы, 12 460 человек покинули помещения.
На прошедшей неделе волна лжеминирований постигла школы и учреждения культуры.