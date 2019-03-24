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12:40

Медведев пообщается с россиянами в прямом эфире "ВКонтакте"

фото ЗакС политика Медведев пообщается с россиянами в прямом эфире "ВКонтакте"

Российский премьер Дмитрий Медведев 29 марта впервые лично выйдет в прямой эфир социальной сети "ВКонтакте", извещает пресс-служба кабмина.

Во время вещания руководитель правительства РФ побеседует с россиянами о "наболевшем", ответит на вопросы, которые можно задать на странице "VKLive с Дмитрием Медведевым".

Также 28 марта с петербуржцами пообщается сын известного российского актера, депутат Госдумы Сергей Боярский. Прямая трансляция встречи будет доступна на сайте Общественной приёмной, организованной Ассоциацией ветеранов, инвалидов и пенсионеров.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

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16:45    
в задницу урода!

14:18   Россиянин  
Делать больше нечего, как со всяким говном общаться.

13:59    
Жаль, что "ВКонтакте" бесконтактное общение, а то бы ему накостыляли.

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