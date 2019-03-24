Медведев пообщается с россиянами в прямом эфире "ВКонтакте"

Российский премьер Дмитрий Медведев 29 марта впервые лично выйдет в прямой эфир социальной сети "ВКонтакте", извещает пресс-служба кабмина.

Во время вещания руководитель правительства РФ побеседует с россиянами о "наболевшем", ответит на вопросы, которые можно задать на странице "VKLive с Дмитрием Медведевым".

Также 28 марта с петербуржцами пообщается сын известного российского актера, депутат Госдумы Сергей Боярский. Прямая трансляция встречи будет доступна на сайте Общественной приёмной, организованной Ассоциацией ветеранов, инвалидов и пенсионеров.

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