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Новости

13:50

Более 30 млрд долларов "по приказу Трампа" исчезли с госсчетов Венесуэлы

фото ЗакС политика Более 30 млрд долларов "по приказу Трампа" исчезли с госсчетов Венесуэлы

За последние два месяца с государственных счетов Венесуэлы пропали свыше 30 млрд долларов, уведомил сограждан министр связи и информации республики Хорхе Родригес. 

"Происходит вывоз активов, которые Венесуэла имеет в разных банках. Все это осуществляется по приказу администрации [президента США Дональда] Трампа", - цитирует ТАСС заявление дипломата.

Следует напомнить, что в конце января в Венесуэле случился очередной экономический кризис, в связи с чем оппозиционные силы предприняли попытку государственного переворота. Политик Хуан Гуайдо нарёк себя новым правителем латиноамериканского государства, принеся присягу на улице перед толпой своих сторонников. Его президентство поддержали США, Канада, большая часть стран Южной Америки, частично - Евросоюз. Вместе с тем, Россия, Китай, Турция, Куба по-прежнему являются сторонниками "старого режима" Николаса Мадуро. США ввели против него и государственной нефтяной компании PDVSA санкции.

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14:38    
Белые американцы обязаны передать власть КОРЕННОМУ народу Америки-ИНДЕЙЦАМ(!!!!!!!!), а самим, замаливая грехи за массовые убийства и в Америке, и по всему миру, быстро свалить на родину предков-Англию, Ирландию и тд. Было бы очень справедливо и честно! Весь мир ждёт этого решения!

14:32    
14:04 Янки поставляли гуманитарную помощь России в 1891-1892, воевали в ПМВ на одной стороне с Россией, построили промышленность СССР, оказали титаническую сырьевую, техническую и продовольственную помощь СССР во ВМВ, поставляли гуманитарную помощь России в 1990х. Так что сама ты, Величкевич клиническая мразь и дура.

14:04    
Если мерзкие америкосы сбросили атомные бомбы на японцев, напалмом выжигали вьетнамцев, бомбили мирные кварталы Белграда и тд., то почему они не могут украсть 30 миллиардов долларов у народа Венесуэлы??? Янки исторически мрази и подонки!

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