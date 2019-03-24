Поклонская: Донбасс является частью русского мира, точка невозврата пройдена

Экс-главный прокурор Крыма, депутат Государственной думы Наталья Поклонская посетила самопровозглашенную Донецкую народную республику, где приняла участие в столичной жизни региона, высадив несколько крымских сосен, а также заявила об окончательно решенном, по её ведению, вопросе территориальной принадлежности ДНР.

"Донбасс является частью русского мира и неизбежно в ближайшем будущем это будет оформлено в соответствии с правовыми нормами и механизмами. Уверена, что точка невозврата в вопросе территориальной принадлежности Донбасса пройдена", - цитирует парламентария РИА "Новости".

По её словам, всем "ответственным" политикам необходимо "взглянуть в лицо реальности" и признать озвученное ей за основу.

Напомним, не так давно Поклонская презентовала общественности свою автобиографию, содержащую, по её уверениям, некий "компромат" на депутатов Госдумы. Среди упомянутых ей случаев – владение парламентариями зарубежными фирмами, искусственное завышение тарифов ЖКХ.