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15:20

Поклонская: Донбасс является частью русского мира, точка невозврата пройдена

фото ЗакС политика Поклонская: Донбасс является частью русского мира, точка невозврата пройдена

Экс-главный прокурор Крыма, депутат Государственной думы Наталья Поклонская посетила самопровозглашенную Донецкую народную республику, где приняла участие в столичной жизни региона, высадив несколько крымских сосен, а также заявила об окончательно решенном, по её ведению, вопросе территориальной принадлежности ДНР.

"Донбасс является частью русского мира и неизбежно в ближайшем будущем это будет оформлено в соответствии с правовыми нормами и механизмами. Уверена, что точка невозврата в вопросе территориальной принадлежности Донбасса пройдена", - цитирует парламентария РИА "Новости".

По её словам, всем "ответственным" политикам необходимо "взглянуть в лицо реальности" и признать озвученное ей за основу.

Напомним, не так давно Поклонская презентовала общественности свою автобиографию, содержащую, по её уверениям, некий "компромат" на депутатов Госдумы. Среди упомянутых ей случаев – владение парламентариями зарубежными фирмами, искусственное завышение тарифов ЖКХ.

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16:36    
Поклонской огромное спасибо за работу в интересах жителей Донбасса, России! В этом году Россия должна запустить газопроводы "Северный поток-2" и "Турецкий поток" -это главное! В следующем в обязательном порядке необходимо признать независимость РУССКИХ ДНР, ЛНР и подписать с ними договор о дружбе и военной помощи, после чего ввести пару сухопутных дивизий на их территории, что мгновенно прекратит всякую стрельбу со стороны укрофашистов и на РУССКОМ Донбассе установится надёжный мир! Далее можно решать вопрос о их воссоединении с Россией, как воссоединились ФРГ и ГДР, к примеру!

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