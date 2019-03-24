Гражданские активисты обнажили "язвы и боли" Малой Охты

В субботу, 23 марта, представители движения "Красивый Петербург" во главе со своим лидером Красимиром Врански совместно с компанией неравнодушных петербуржцев прогулялись по Малой Охте и выявили "наболевшие" точки района.

"Забытая всеми набережная, острая нехватка зелени и спортивной инфраструктуры, бездумная застройка, выбоины и грязь, бордель на месте детских социальных объектов — такими мы увидели язвы и боль Малой Охты", - поделились активисты.

Общественники акцентировали внимание на "отчужденности" набережной Невы, которой пользуются лишь велосипедисты, а рядовые горожане не имеют возможности подойти ввиду неудобности расположения пешеходных подходов к ней; посетовали на удручающее состояние казарм Новочеркасского полка, "агрессивную" уплотнительную застройку местности; замурованные подвальные продухи на домах; повсеместную интеграцию бизнеса в исторические постройки. Помимо прочего, особое возмущение гражданских "инспекторов" вызвала "сауна-бордель" на Весенней, 20, - бывшая станция юннатов.

"Этот маленький деревянный домик в окружении фруктовых деревьев раньше использовали дети из коррекционной школы. Сейчас домик сильно обгорел во время одной из секс-вечеринок. Стоит закрытый. У коррекционной школы по соседству никакой своей зелёной территории нет", - отчитались участники прогулки.

Примечательно, но по соседству с обозначенным участком находится здание администрации МО Малая Охта.

После более двухчасовой прогулки активисты манифестировали свои требования: в частности, они просят местные СМИ, существующие на деньги горожан, уделять к указанной общественниками проблематике района больше внимания.

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