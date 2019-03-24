Дочь Назарбаева предлагает всех школьников в назидание водить на экскурсии к детям-"уродам"

Дарига Назарбаева, старшая дочь экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, полагает, что все школьники, которые, по умолчанию, являются будущими родителями, должны в назидание самим себе в обязательном порядке посетить дома-интернаты для детей с отсталостями в развитии, передает URA.ru. Она уверена, что дети, родившиеся неполноценными, - это исключительно результат девиантного поведения людей, зачавших их.

"И детей этих, уродов, показать, инвалидов. Пусть смотрят", - цитирует издание высказывание Назарбаевой.

Казахская чиновница подчеркнула, что наглядная демонстрация детей "с изъянами" предостережет детей "здоровых" от совершения необдуманных поступков.

Следует напомнить, что сразу после того, как Нурсултан Назарбаев покинул пост главы Казахстана, его дочь стала председателем сената парламента республики.