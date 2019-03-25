Патрушев отчитался о количестве предотвращенных в 2018 году терактов

Руководитель Совета Безопасности РФ Николай Патрушев уведомил, что в 2018 году на территории государства были предотвращены 35 преступлений, связанных с террористической деятельностью, в том числе - 19 терактов, передают "Известия".

Данное заявление главы Совбеза было сделано в рамках беседы с журналистами, в течение которой один из репортеров поинтересовался у Патрушева, рассматривается ли возможность некоторого смягчения норм безопасности в отдельных местах, например, в аэропортах или во время массовых мероприятий ("упразднение" рамок металлоискателей).

"К досмотру в аэропортах или на стадионах все давно привыкли, и эти меры безопасности воспринимаются как должное. Вместе с тем, терроризм не изжит, его угроза остается актуальной", - известил Патрушев.

В разговоре с прессой была затронута также тема телефонного терроризма.

"С начала этого года поступило более 2 тысяч сообщений о заложенных взрывных устройствах. Большинство из них — из-за рубежа. Около 400 авторов таких телефонных звонков и электронных писем уже установлены, отдельные привлечены к уголовной ответственности", - рассказал начальник Совбеза.

Напомним, в текущем году многие города России, в том числе Петербург, накрыла волна лжеминирований. В городе на Неве "террористы", представлявшиеся на письме "Владимиром Путиным", "Володей" и "Бараком Обамой" извещали больницы, школы, торговые центры и другие учреждения, что в их зданиях якобы заложена бомба. Ни одно из сообщений не подтвердилось.